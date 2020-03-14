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ترامب يقترح تأجيل أولمبياد طوكيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون يابانيون، أمس الجمعة، عدم وجود خطط لديهم لتغيير موعد أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل، أو إقامته من دون جماهير، بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيله لسنة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا: «لا تغيير في سياسة الحكومة في أننا نتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة مدينة طوكيو للاستعداد بثبات لتنظيم الألعاب كما هو مقرر».

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وأكد أن رئيس الوزراء شينزو آبي وترامب أجريا مكالمة هاتفية لمناقشة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية، وتابع «في الاتصال الهاتفي مع الرئيس ترامب، أشار رئيس الوزراء إلى جهودنا لتنظيم الألعاب».

ولم يشر إلى ما إذا كان ترامب قد كرر اقتراحه الذي قدمه قبل يوم بأن الألعاب قد تحتاج إلى التأجيل. حين قال الرئيس الأمريكي لمراسلين في البيت الأبيض أمس الأول الخميس: «أقول إنه ربما يتم تأجيل الألعاب لسنة».

وتابع: «أفضّل ذلك على أن تكون الملاعب خالية من الجماهير. أعتقد أنه إذا ألغيت، أو تم تأجيلها لسنة، فهذا بديل أفضل من إقامتها من دون جماهير».

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