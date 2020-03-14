الاتحادان الدولي والآسيوي يهنئان اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الجمعة، برقية تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2020-2024 واختيار مجلس الإدارة الجديد.

ونقل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً، تهنئته إلى أعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وأكد إنفانتينو في برقيته، أن أبواب الاتحاد الدولي مفتوحة لدعم عجلة كرة القدم في دولة الإمارات. كما تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم ثقته بقدرة مجلس إدارة اتحاد الإمارات، على التميز والتطور على مختلف الصعد.