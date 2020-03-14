سرعة زائدة من الطيار تسببت بمقتل الأرجنتيني سالا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلصت شعبة التحقيق بالحوادث الجوية في بريطانيا (أي أي آي بي) في التقرير الذي صدر، أمس الجمعة، إلى أن الحادث الذي أودى بحياة لاعب كرة القدم الأرجنتيني، إيميليانو سالا، كان ناجماً عن فقدان قائد الطائرة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة.

وقالت شعبة التحقيق في تقريرها النهائي بشأن حادث التحطم الذي وقع في يناير/ كانون الثاني 2019 حين كان سالا متوجهاً من نانت، إلى كارديف سيتي، للانضمام إلى فريقه الجديد، إن طائرة «بايبر ماليبو» ذات المحرك الواحد انشطرت، وسقطت في مياه بحر المانش.

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وأكد المحققون أن الطيار، ديفيد إيبوتسون (59 عاماً)، لم يكن يحمل رخصة مناسبة لقيادة هذا النوع من الطائرات، وفي الليل، كما كان يشغّل رحلات تجارية غير مرخصة، ويحصل على مبلغ غير محدد مقابل الرحلة، وهذا أمر غير قانوني.

وكشف التقرير وجود احتمال لتنشق الربان لأول أوكسيد الكربون، على غرار سالا، قبل الحادث، موصياً بتجهيز كل الطائرات بأجهزة استشعار لأول أوكسيد الكربون.

وأفاد كبير المفتشين بفرع التحقيق في الحوادث الجوية، أليسون كامبل، بأن الطائرة كانت تحلق بطريقة غير ثابتة مع الاقتراب من نهاية الرحلة، وذلك ضمن مساعي إيبوتسون لتجنب الأحوال الجوية السيئة.