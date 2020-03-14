شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الرجاء ..ماذا فعل الإسماعيلي أمام أندية المغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة من العيار الثقيل ستجمع الإسماعيلى مع الرجاء على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مساء الأحد ، لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وعلى خلفية ذلك نستعرض أبرز لقاءات الإسماعيلى ضد أندية المغرب قبل المواجهة التى تحمل رقم 6 في تاريخ هذه اللقاءات…

نجح الإسماعيلي سنة 2007 في إقصاء الوداد من دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من خلال الفوز عليه ذهابا في الدار البيضاء بهدف واحد، وإيابا في الإسماعيلية بهدفين نظيفين. وسنة 2015 تلقى الإسماعيلي خسارة من نادي الرجاء بهدف نظيف في بطولة شمال إفريقيا الودية التي أقيمت بالمغرب.

وفي النسخة الماضية من البطولة العربية ، التقى الإسماعيلي مع نادي الرجاء من جديد وتعادل الفريقان سلبيا ذهاب وإياب، وصعد فريق الرجاء من خلال الركلات الترجيحية؛ ليتمكن الدراويش السنة الجارية من تحقيق الفوز على الرجاء في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بهدف دون رد.

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مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).