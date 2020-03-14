شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعود إلى التدريبات استعدادا لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين العودة الى التدريبات استعدادا لمباراة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى . وكان مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى قرر تأجيل الأنشطة الرياضية في مقر النادى بسبب سوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين . ويلاقى فريق طنطا نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدورى المصرى حيث تقام المباراة على ملعب الدفاع الجوى يوم الاثنين القادم . Advertisements يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة . تعادل فريق طنطا مع نظيره وادى دجلة سلبيا في المباراة ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يعود إلى التدريبات استعدادا لمباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.