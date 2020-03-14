شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يتوج ببطولة كنارى كلاسيك للاسكواش ويبتعد بصدارة التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفاز محمد الشوربجي في المباراة النهائية على مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش والمصنف الثاني عالميا، وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وجاء فوز الشوربجي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 10-12, 11-6, 15-13.

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بهذا الفوز يبتعد محمد الشوربجي بصدارة التصنيف العالمي للاسكواش، بعدما كان علي فرج قد قرب فارق النقاط عقب تتويجه مؤخرا ببطولة ويندي سيتي.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.