شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشمس: النادى يتعرض لحروب رخيصة.. وشائعة الأسد سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، أن النادى شهد طفرة كبيرة في التطوير والإنجازات خلال فترة رئاسته التى وصلت للعامين منذ انتخابه في نوفمبر 2017

قال أبوزيد في تصريحات تليفزيونية، إنه تعرض لحروب قوية عقب إعلان ترشحه لرئاسة النادي من المجلس السابق الذى كان أحد أعضاء مجلس إدارته نظرا لنشاطه البارز وخوفا من وصوله لمقعد الرئاسة لدرجة وصلت إلى 17 قضية فاز بها جميعا مشيدا بالمحاسب تامر على المدير التنفيذى للنادي والذى وقف بجانبه فى جميع المواقف الصعبة وكان الداعم الوحيد له قبل الانتخابات وبعدها .

أكد رئيس نادى الشمس أن البعض حاول ترويج شائعة لا أساس لها من الصحة خلال الساعات الماضية من خلال هروب أسد من السيرك المؤجر داخل مقر النادى، مؤكدا على أنه تواصل مع مسئولى السيرك الذين أكدوا عدم صحة الخبر.

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كشف على أن مجلس الإدارة ارتفع بالذوق الخاص بالأعضاء من خلال توفير خدمات ومطاعم راقية لهم وتطوير البنية التحتية من منطقة العاب جديدة بالقرب من باب 1 وتطوير شامل لشبكة الكهرباء وتدشين صالة الجمباز ورصف الشوارع الرئيسية وتغيير شبكة الكهرباء المتهالكة بالكامل وتطوير مجمع ملاعب التنس الأرضي والاسكواش والتشجير وتطوير ملاعب كرة القدم وستاد الشمس الذي استضاف تدريبات المنتخبات الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 بجانب استضافة نجوم الفن من خلال حفلات بالمجان لأعضاء النادي .

أشار الى ان الانجاز الأكبر هو إعادة الحياة لحمام السباحة القديم الذى كان قيد التجميد على مدار 10 سنوات والذى يعد من علامات نادي الشمس بجانب إعادة الهيبة للكيان بجانب لم الشمل والانتماء من خلال فكرة "عيش وملح " التى جمعت الأعضاء على مائدة طعام واحدة.

قال رئيس الشمس إن الإنجازات لن تتوقف فى العامين المتبقين وسنواصل التطوير بعد توفير زى موحد لرجال الأمن وعمال النظافة وتوزيع زى لجميع الفرق الرياضية ودعم جميع اللعبات الرياضية التى تقدم أبطالا للمنتخبات الوطنية مثل الجودو والسلاح والتايكوندو والكاراتيه بجانب الطفرة الرائعة فى فريق سيدات اليد الذى قهر الأهلى فى الدوري والمنطقة وكأس مصر .