شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يصدر بيانا بمنع الجماهير من حضور المباريات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مسئولو اتحاد كرة اليد بيانا بمنع حضور الجماهير فى جميع مسابقات الاتحاد حرصًا على سلامة المواطنين لتفادى انتشار فيروس كورونا ، حيث سمح الاتحاد بحضور مجالس إدارات الأندية المعنية لحضور المباريات فقط.

قررت لجنة المسابقات العليا والمصغرة للاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل جميع لقائات المسابقات المختلفة أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك نظرآ لسوء الأحوال الجوية المباريات المؤجلة، شملت مسابقات دورى المحترفين ومرتبط ٢٠٠٢ محترفين والدورى الممتاز والدرجة الأولى وعمومى سيدات وبطولة ٢٠٠٦ ناشئين.

ومن المقرر أأن تقام الجولة قبل الأخيرة من دورى المحترفين للرجال التى كانت ستقام على مدار يومى الخميس والجمعة لتقام يوم 19 من شهر مارس الجاري .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .

وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتى فى ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب فى تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة فى نفس اليوم .

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يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس، إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للاستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى.