شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض تحمل راتب صالح جمعة فى "التجربة الفنلندية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثف مسئولو النادي الأهلى اتصالاتهم مع أحد أندية الدوري الفنلندي لإتمام صفقة انتقال صالح جمعة من القلعة الحمراء لأحد أندية الدوري الفنلندي قبل إغلاق باب القيد في فنلندا، ورغم رغبة الأهلي التخلّص من صالح جمعة سريعاً بناءً على رغبة الجهاز الفني إلا أن مسئولو النادي رفضوا تماماً فكرة تحمّل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة التي ستتم خلال الفترة المقبلة لأي نادً سيقوم باستعارة اللاعب لعدم حاجة الأهلي له.

وطلب فايلر المدير الفني للأهلي تسويق صالح جمعة ولم تنجح إدارة النادي في تسويق اللاعب خلال يناير الماضي الامر الذي جعل الأهلي يدرس تسويقه في إحدى الدوريات التي مازال القيد فيها مُستمراً حتى الأن ومنها الدوري الفنلندي.

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وعرضت أحدى الأندية الفنلندية استعارة اللاعب لكن بشرط أن يتحمّل الأهلي راتبه الشهري وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء الذين أعلنوا استعداداهم لعدم الحصول على أي مقابل مالي نظير إعارة اللاعب لكن لا يمكن أن يتحمّلوا كذلك راتبه الشهري.

ويحاول مسئولو الأهلي حسم صفقة إعارة صالح جمعة لأحدى الدوريات التي تقوم بقيد اللاعبين حالياً من أجل التخلص من اللاعب الذى لم يعد فايلر يرغب في الأبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.