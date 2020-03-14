شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يعود إلى تدريبات حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد عمرو الحلوانى صانع العاب فريق حرس الحدود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عقب الإصابة بشرخ فى أصبع رجله الشمال ما جعله يضع قدمه فى جبيرة حتى يلتئم الشرخ تماما ومن المقرر أن يخوض برنامجا تأهيليا للعودة للمشاركة فى المباريات من جديد .

وتم تأجيل مباراة حرس الحدود أمام المصرى البورسعيدى من قبل لجنة المسابقات وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية .

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قرر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم أستئناف التدريبات اليوم الجمعة رغم سوء الأحوال الجوية أستعدادا لمباراة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى .

ويستعد فريق حرس الحدود لملاقة نظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجارى والتي ستقام على ملعب بتروسبورت .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ12 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 19 نقطة .