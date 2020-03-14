فيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الجمعة، بتأجيل جميع المباريات الدولية والتي كانت من المقرر أن تقام في مارس وإبريل من العام الجاري.
وأفادت شبكة "سكاي" في نبأ عاجل لها، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الحرية للأندية في السماح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتها الوطنية في فترة التوقف المقبلة.
ويعتبر هذا القرار استثنائيًا خاصة بعد الظروف الحالية والتي تشكل خطرًا على سلامة اللاعبين نظرًا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في تأجيل المباريات الدولية في الفترة المقبلة حتى إشعار آخر من أجل توفير بيئة آمنة للاعبين والجماهير.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر اليوم الجمعة تأجيل الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم والتي ستقام بالكاميرون 2021.
اتحاد أمريكا الجنوبية قرر أيضًا تأجيل أول جولتين من تصفياته المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام على الأراضي القطرية 2022.
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