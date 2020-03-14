وزارة الرياضة لـ"الخليج 365": تصريحات عودة الجماهير حُرفت.. ونتابع تطورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفت وزارة الشباب والرياضة ما تردد عبر وسائل الإعلام مؤخراً حول سعيها لإعادة الجماهير لمباريات كرة القدم خلال الموسم الحالي، وهو ما يتعارض مع الاجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا "كوفيد 19".

محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة قال لـ"الخليج 365" إن التصريحات الرسمية بشأن عودة الجماهير منذ أيام كانت رداً على سؤال حول تنفيذ ذلك بداية من الموسم القادم وليس خلال الموسم الحالي.

ونقل فوزي رسالة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر "الخليج 365" والتي مفادها هو ألا تنساق الجماهير وراء الشائعات التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت استمرار النشاط الرياضي في مصر بدون جماهير من ضمن عدة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأتم متحدث وزارة الشباب والرياضة قائلاً :"الوزير أشرف صبحي يتابع باستمرار الموقف مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب للوقوف على أخر التحديثات بشأن مواجهة فيروس كورونا وتنفيذ التعليمات والاجراءات الاحترازية تجاهه".

كما لفت المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة إلى توجيه أشرف صبحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة المستمرة مع الاتحادات الرياضية أبرز التحديثات بشأن فيروس كورونا وطرق مواجهته.