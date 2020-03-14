رسميًا.. فيفا يلغي جميع المباريات الدولية بسبب كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء جميه المباريات الدولية والمقرر إقامتها بشهر مارس وإبريل، وعدم السماح لأي نادي السماح للاعبيه بالمشاركةفي أي مباراة خلال تلك الفتره.



وأصدر الاتحاد الدولي بيانا عبر موقعة الرسمي منذ قليل قائلا:"بفيروس كورونا ، قرر مكتب مجلس FIFA أن قواعد كرة القدم العامة التي تلزم الأندية عادة بإطلاق سراح اللاعبين لمباريات الفريق الوطني لن تطبق في شهر مارس وإبريل"



وأضاف البيان" يتطور الوضع بسرعة في جميع أنحاء العالم وقد تم بالفعل فرض

قيود سفر دولية مختلفة من قبل السلطات العامة المختلفة، كما يدرك FIFA أن إجراء المباريات في ظل الظروف الحالية قد يمثل مخاطر علي اللاعبين والجمهور".كما نص البيان علي : " تأجيل جميع المباريات الدولية التي كان من المقرر إجراؤها سابقًا في مارس وأبريل حتى الوقت الذي يمكن أن تقام فيه في بيئة آمنة ومأمونة ، للاعبين والجمهور العام. القرار النهائي بشأن هذه المسألة يقع على عاتق منظمي المسابقة أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".وأضاف البيان :" تم تأجيل المباريات التأهيلية لكأس العالم FIFA في كل من آسيا وأمريكا الجنوبية بعد التشاور بين FIFA والاتحادات المعنية،و سوف يدرس الاتحاد إمكانيات إعادة جدولة أي مباريات مؤجلة وهو واثق من أنه من خلال حسن النية والمرونة من جميع الجهات ، سيتم العثور على حلول مناسبة للسماح بإجراء المباريات في الوقت المناسب و بأقل قدر من الانقطاع."وأكد الاتحاد في نهاية بيانه انها تم اتخاذ تلك القرارات بالتعاون مع المنظمات الصحية المسؤولة وبالأخص منظمة الصحة العالمية.