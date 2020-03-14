بمشاركة الزمالك.. انطلاق التصفيات النهائية لدوري براعم الجيزة الجمعة المقبل

قررت لجنة مسابقات البراعم بمنطقة الجيزة إقامة المباراة الأولى من التصفيات النهائية لدورى البراعم لجميع الفرق يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مارس الحالي. النهائية لدورى البراعم لجميع الفرق يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مارس الحالي. وتشارك فرق براعم الزمالك في التصفيات النهائية لدوري الجيزة.

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