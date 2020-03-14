نجم الأهلي يطالب بمنع التجمعات لمكافحة فيروس كورونا

علق شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي علي أزمة انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيره والذي هدد استمرار الكثير من البطولات علي المستوي العالمي. ونشر إكرامي تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: ‏"ادراك أولويات المرحلة مسئولية كل صانع قرار في هذا البلد فلامجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر و صحتهم، تأجيل الدراسة في المدارس و الجامعات لفتره و إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشريه أصبح ضروره، العالم و نحن جزء منه يبادر لمواجهة الازمه،الأمر لم يعد خياراً بل إجباراً". الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: ‏"ادراك أولويات المرحلة مسئولية كل صانع قرار في هذا البلد فلامجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر و صحتهم، تأجيل الدراسة في المدارس و الجامعات لفتره و إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشريه أصبح ضروره، العالم و نحن جزء منه يبادر لمواجهة الازمه،الأمر لم يعد خياراً بل إجباراً".



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