الاهلي ينعي رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية السابق

نعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والاسي فقيد فقيد الرياضة العربية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية الذي وافته المنية. داعين المولى عزو وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويُدخله فسيخ جناته، وان يُلهم الأسرة الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

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