غداً.. الأهلي يبدأ في استقبال اعضاءه في الفروع الثلاثة

قررت إدارة النادي الاهلي البدء في استقبال الاعضاء في فروعه الثلاثة، بداية من الواحدة ظهر غدٍ السبت، وذلك بعد اعتذار النادي

عن عدم استقبال أعضائه خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.

صرح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي وجه الشكر لأعضاء النادي على التزامهم بقرار الإدارة السابق في هذا الشأن، الذي جاء لتأمين سلامة الجميع.

