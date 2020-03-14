يوفنتوس يتبرع ب 340 الف يورو لمكافحة وباء كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الجمعة، عن قيامه بجمع مبلغ مالي يصل الي 340 الف يورو والتبرع به لدعم منطقة بيامونتي الإيطالية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي : " قرر النادي ولاعبو الفريق الأول، وفريق السيدات، جمع الأموال من أجل مساعدة منطقة بيامونتي بشراء مواد طبيةـ

ودعم البنية التحتية الصحية، والفرق الطبية ".

ونجح النادي الإيطالي في جمع 340 ألف يورو بفضل تبرعات ألف و100 شخص، الا أن إدارة يوفنتوس أكدت انهم يستهدفون الوصول الي مليون يورو خلال الأيام المقبلة.