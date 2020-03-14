الإعلام الإنجليزي يتكهن بإلغاء البريميرليج بسبب فيروس “كورونا”

أرادت جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، تعليق مباريات الموسم الحالي في اجتماعها، يوم الجمعة، لكن هناك آراء مختلفة حول ما سيحدث بعد ذلك، وتداعيات انتشار فيروس “كورونا“”.

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل جميع المباريات حتى 4 أبريل، على أقرب تقدير بسبب تهديد الفيروس “اللعين” المُنتشر في أنحاء العالم.

وتعتقد بعض الأندية أنه لا يزال من الممكن إكمال الموسم، إذا بدأت المباريات مرة أخرى في 4 أبريل، لكن البعض الآخر يعتقد أنه من الأكثر واقعية البدء في الاستعداد لاحتمال عدم وجود كرة قدم حتى بداية الموسم المقبل في أغسطس.

ونوّحت شبكة “سكاي سبورتس” باحتمالية إلغاء البريميرليج هذا الموسم، حيث قال مصدر كبير في نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز إنه يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 75 في المائة ألا يكتمل هذا الموسم.

وأخيرًا..ليفربول ينسى مصلحته ويتضامن مع الإنسانية

وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته، أخبر سكاي سبورتس “لا أستطيع أن أرى أي فرصة في عودتنا في غضون ثلاثة أسابيع، سيستمر هذا لعدة شهور وربما حتى بداية الموسم المقبل”.

ثم تابع “أقول أن هناك فرصة بنسبة 75 في المائة ألا يكتمل الموسم، وأعلم أن الكثير من الأندية في الأقسام الأربعة ستعاني مالياً”.

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ويعني هذا التوقع ألا يتوج ليفربول بلقب الموسم الحالي، بعد غياب دام لـ30 عامًا عن منصات التتويج، حيث بات يفصله عن ضمان اللقب ست نقاط فقط.

ويؤيد فريق توتنهام ووست هام إلغاء المسابقة، مع اعتبار أن الموسم لم يلعب من الأساس، وهناك محاولات للحصول على العديد من الأصوات المؤيدة لهذا القرار، حفاظاً على أرواح اللاعبين والجماهير أيضًا.

اجتماع حاسم

تنتظر أندية الدوري الممتاز رؤية ما سيحدث في اجتماع أصحاب المصالح في كرة القدم الأوروبية، والذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

وستقرر الشخصيات البارزة في الكرة الأوروبية، ما يجب فعله بشأن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأيضاً الدوري الأوروبي ، ويورو 2020، وبناءً عليه سيتم تحديد مصير الدوريات المحلية.

سيكون للدوري الممتاز وقت إضافي لإكمال مباريات هذا الموسم إذا تم تأجيل يورو 2020، ولكن يجب أن تبدي الأندية واللاعبون استعدادًا للعب في الصيف؛ لأنه من المتوقع أن تتطور عدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة بين شهري مايو ويونيو.