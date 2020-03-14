رياضة | آخر مواجهات تريزيجيه والمحمدي أمام الأندية الإنجليزية التي أعلنت عن إصابات بـ"كورونا"



خطر الإصابة بفيروس كورونا COVID – 19 أصبح يُلاحق المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي ، وذلك بعد ظهور بعض الإصابات في صفوف الأندية الإنجليزية خلال الساعات الماضية،

مما تسبب في اتخاذ رابطة البريميرليج قرارًا بتعليق منافسات البطولة حتي 4 أبريل المقبل.

وأعلنت بعض الأندية الإنجليزية ظهور إصابات ضمن صفوفها بفيروس كورونا أبرزهم، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وهودسون أودوي لاعب تشيلسي، بالإضافة لظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس بينهم 5 عناصر من فريق بورنموث و3 لاعبين من ليستر سيتي تم وضعهم بالعزل الصحي.

من بين المحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي المهددين بالإصابة بفيروس كورونا الثنائي أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه لاعبا فريق أستون فيلا.. لذلك حرصنا على البحث في تواريخ المواجهات الأخيرة التي جمعتهما بالأندية التي ظهرت بها إصابات بالفيروس، للتأكد من تجاوزهما 14 يومًا مدة حضانة الفيروس:

- ليستر سيتي: تواجد المحمدي وتريزيجيه قبل 5 أيام تقريبًا في مباراة مع فريقهما أستون فيلا ضد فريق ليستر سيتي الذي أعلن ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 لاعبين ضمن صفوفه لم يعلن عن أسمائهم، وتم وضعهم في الحجر الصحي. Advertisements

وشارك "المحمدي" في مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي بينما جلس "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء

- بورنموث: نادي بورنموث أعلن اشتباه في إصابة حارس مرماه أرتور بوروك و4 من الجهاز الفني بفيروس كورونا وتم وضعهم بالعزل الصحي.

ويرجع تاريخ آخر مواجهة لثنائي منتخب مصر ضد هذا الفريق إلي مطلع فبراير الماضي، وشارك تريزيجيه باللقاء، بينما جلس العناصر المشتبه إصابتهم بالفيروس على مقاعد البدلاء.

- تشيلسي: لم يلتقي المحمدي وتريزيجيه مع فريق تشيلسي الذي يضم مصابًا بفيروس كورونا هو اللاعب هودسون أودوي، منذ 4 ديسمبر 2019 في المباراة التي جمعتهم بالدوري الإنجليزي.