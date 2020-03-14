رياضة | المقاصة يُوسط إيهاب جلال للتوقيع مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يُوسط إيهاب جلال للتوقيع مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على إجراء مكالمة مع نجم النادي الأهلي، في محاولة للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وتلقى أحمد الشيخ نجم المارد الأحمر، مكالمة من المدير الفني للفريق الفيومي، من أجل استطلاع رأيه حول إرتداء قميص النادي مع بداية الموسم الجديد.

ومنح جلال، نجم الأهلي وعدًا بالمشاركة بشكل أساسي، خاصةً أنه يثق في إمكانياته الفنية وهو أول من ساهم في اكتشافه عندما تولى تدريب الفريق بولايته الأولى.

وأعرب الشيخ، عن سعادته بالمكالمات التي تلقاها من إيهاب جلال، إلا أنه طالب بإرجاء المفاوضات في نهاية الموسم الجاري، حتى يتم تحديد مصيره بصورة نهائية مع القلعة الحمراء.

وأكد اللاعب المدير الفني، أنه في حال رحيله عن القلعة الحمراء ستكون الأولوية هي العودة لناديه السابق، ولكنه بدأ في الحصول على فرصة المشاركات في الفترة الحالية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يمنحه فرصة المشاركة بالمباريات وهو ما يعزز بقائه في الجزيرة بالموسم المقبل.