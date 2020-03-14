رياضة | موعد الإعلان عن تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن ناديي الأهلي والزمالك تقدما بتظلم على أحداث مباراة السوبر التي جرت في شهر فبراير الجاري، مؤكدا بأنه سيتم اعتماد التظلمات خلال فترة قريبة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي والزمالك تقدما بتظلمات خلال الـ10 أيام على أحداث مبارة السوبر وتسلمناه وقمنا بتوزيعها على اللجنة".

وتابع :"سيتم اجتماع اللحنة وسنقوم بإصدار القرارات عقب قراءة كل التظلمات التي تقدمت".

وزاد :"التظلمات تقدم مبنية على أسباب، فأنا يصل لي قرار لجنة الانضباط والأخلاق مسبب وعلى أي أساس تم توقيع العقوبة".

وواصل :"لجنة التظلمات من اختصاصها إما تأييد العقوبة أو إلغائها أو تظل كما هي".

Advertisements

وأشار :"ليس من حق أي ناد أن يتظلم على عقوبة للاعب أخر في ناد أخر، الوحيد الذي يملك زيادة العقوبات هو مجلس اتحاد الكرة فهو الذي يعين لجنة الانضباط".

وأوضح :"لجنة التظلمات قرارها نهائي ويجوز التظلم من قراراته عن طريق الاتحاد الإفريقي "كاف"، والاتحاد الدولي "فيفا".

وأردف :"سيتم الانتهاء من النظر في القرارات خلال فترة قريبة جدا".

وواصل :"لجنة الانضباط هي أخر خطوة لأي ناد داخل الاتحاد المصري، لكنه يمكن أن يتظلم أمام كاف وفيفا".

وأتم حديثه :"نادي الزمالك تقدم بتظلم من قرار لجنة المسابقات بخصم 3 نقاط، واعتباره منسحبا من المباراة".