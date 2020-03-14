رياضة | مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد العودة للمنافسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد العودة للمنافسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فيروس كورونا المستجد الليجا الإسبانية، حيث أعلن الاتحاد الإسباني توقف جميع المنافسات الرياضية لمدة أسبوعين بسبب تفشي الوباء في البلاد.

كورونا يهدد استكمال الدوري الإسباني

وظهرت أعراض كورونا في البلاد الإسبانية حيث أعلنت إدارة فريق ريال مدريد إصابة لاعب السلة تريي ثومبكينس بالوباء الأمر الذي على إثره قررت رابطة الليجا إيقاف الجولتين القادمتين في الدوري الإسباني بسبب تفشي المرض.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد التأجيل

وبالحديث عن مواعيد إقامة الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الإسباني فإن رابطة الليجا لم تحدد توقيتا محددا لإقامة المباريات حيث يواجه المسئولون عن كرة القدم في اسبانيا العديد من الأزمات أولها بطولة يورو 2020.

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بطولة يورو 2020 ستدفع الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية إلى إقامة الجولتين المؤجلتين في مواعيد أخرى خلال الشهرين القادمين، ويمكن إقامة الجولة 28 في 18 من شهر أبريل القادم.

مواعيد مباريات الجولة الـ29 من الليجا

إقامة الجولة الـ29 من مسابقة الليجا الإسبانية من الممكن أن تقام في أحد أيام بطولة دوري أبطال أوروبا إن تم تأجيل إحدى الجولات بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" اليويفا" وفي حالة لم يتم التأجيل ، فسوف تلعب بين الجولة 37 و38 في منتصف أسبوع الليجا.

رابطة الليجا أمام مشكلة إنهاء الدوري الاسباني في الموعد المحدد

تكمن المشكلة الأكبر لدى الاتحاد الاسباني لكرة ورابطة الليجا في إنهاء مسابقة الدوري المحلي في الموعد المحدد لكي يكون اللاعبين الدوليون قادرين على المشاركة مع منتخبات بلادهم في مسابقة يورو 2020 المقرر إقامتها في 12 من شهر يونيو.