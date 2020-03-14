رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 13 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تصريح النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ببقاء الفرنسي بول بوجبا مع الفريق في الموسم المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- أول تعليق من نجم ريال مدريد على مخالطته لنجم السلة المصاب بكورونا

صرح لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد بأنه استخدام أدوات تيري تومكينز نجم كرة السلة المصاب بفيروس كورونا في صالة التدريبات الخاصة بالفريق الملكي.

وقال يوفيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية: "ذهبنا إلى التدريبات صباح أمس الخميس ولكن جاء أحد المسئولين في النادي وأخبرنا بعدم خوض المران لمدة أسبوعين وألزمنا بالعودة إلى المنزل وعدم مغادرة مدريد".

وأضاف:"حينما تعرضت للإصابة ولم أتدرب مع المجموعة، تواجدت مع تومكينز لمدة يومين أو ثلاثة وتشاركنا الأدوات الرياضية ذاتها".

واختتم يوفيتش تصريحاته قائلاً:"لكني أشعر أنني في أفضل حالة ممكنة ولا تظهر علي أي أعراض للمرض، الجميع في انتظار قرار النادي".

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أخبر اللاعبين بعدم خوض التدريبات لحين إشعار آخر إلا أنّ النادي الملكي وفّر لكل لاعب مدرب خاص لأجل الحفاظ على لياقتهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف الدوري الإسباني لمدة أسبوعين كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اجتماع مع الأندية الأوروبية والاتحادات المختلفة في السابع عشر من مارس المقبل لبحث موقف الدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

- سولسكاير يحسم مصير هدف ريال مدريد مع مانسشتر يونايتد

حسم أولي جونار سولشاير المُدير الفني لمانشستر يونايتد مصير نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا وأكد استمراره في صفوف الفريق ليقطع الطريق أمام كافة الاحتمالات التي ربطت بين النجم الفرنسي وناديه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن الإصابات المتكررة شكلت لبول بوجبا عائقاً أمام مشاركته مع مانشستر يونايتد، حيث لم يشارك في سوى 8 مُباريات في جميع المُسابقات في الموسم الحالي ولم يلعب مع الفريق منذ نهاية ديسمبر الماضي وذلك بسبب الإصابة التي داهمته في الكاحل.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبرس البريطانية:"بوجبا لاعب في فريقنا، مازال هناك عامين في عقده مع وجود سنة إضافية مُتاحة في عقده".

وأضاف:"نعم، يُمكن توقع أن يكون بوجبا معنا الموسم المُقبل".

وعن آداء الفريقه وفوزه بخماسية نظيفة على لاسك لينز النمساوي على أرضه، قال سولسكاير:"إيجالو لاعبنا النيجيري يقدم آداء رائع منذ قدومه إلى هُنا، هو سيتطور وسيكون أفضل، هو يملك مقومات سنظل نحتاجها في الموسم المقبل".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً:"إيجالو مُهاجم وهداف، هو يعلم وظيفته وما هو دوره في الفريق، هو جيد للغاية وأفضل شيء لديه هو شخصيته".

- يوفيتش يكشف كواليس الحجر الصحي في ريال مدريد

صرح الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد أن الأطباء في النادي الملكي أبلغوا لاعبي الفيق بضرورة الالتزام بالحجر الصحي خلال الأيام الماضية والذي أكملوه اليوم والذي عليهم أن يواصلوه في المنزل وأن لا يتركوا مدريد.

وقال يوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة الماركا الإسبانية:" لقد ذهبنا إلى التدريبات هذا الصباح لكن إدارة النادي أبلغتنا أننا لن نتدرب ولن يكون لدينا أية تدريبات خلال الأسبوعين المقبلين".

واختتم يوفيتش تصريحاته قائلاً:"جميع لاعبي الملكي عادوا لمنازلهم وهناك إدراك بضرورة البقاء في المنزل وعدم الرحيل عن العاصمة الإسبانية مدريد".

وعلى صعيد آخر، قال يوفيتش في تصريحات لوسائل الإعلام الصربية:"غبت عن التدريبات لبضعة أيام بسبب إصابة طفيفة وكنت أتعافى في صالة الألعاب الرياضية واستخدم نفس الأدوات التي استخدمها لاعب كرة السلة تومبكينس والذي تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا بعد ذلك".

واختتم نجم آينتراخت فرانكفورت السابق تصريحاته قائلاً:" لم الاحظ أي تغير بشأن حالتي الصحية ولم تظهر علي أياً من تلك الأعراض الخاصة بالمرض، أني في حالة جيدة حقًا".

- ريال مدريد يخطط لإعادة نجمه في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد اتخذ قرار بشأن نجمه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو الملقب بميسي اليابان والمعار إلى ريال مايوركا في الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لإعارة كوبو في الصيف المقبل إلى أحد الأندية التي تملك مكانة أكبر في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سعيد جداً بتطور مارتين أوديجارد في ريال سوسيداد لذلك فإن النادي الملكي يرغب في إعارة كوبو إلى نادٍ أكبر من ريال مايوركا ليواصل النطم الياباني تطوره.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوبو البالغ من العمر 18 عامًا لديه عقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2024 علماً بأن ريال مدريد يرغب في إعادة مارتين أوديجارد في ظل تألقه مع ريال سوسيداد هذا الموسم.

- فينيسيوس يكشف كواليس انضمامه إلى ريال مدريد

كشف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن كواليس والأسباب التي دفعته لتفضيله الملكي على حساب برشلونة في عام 2017.

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وأشارت مجلة فور فور تو البريطانية إلى أن فينيسيوس تألق بشكل ملفت مع المنتخب البرازيلي للشباب وكذلك فريقه السابق فلامنجو لينضم إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو بعد صراع شرس مع برشلونة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن فينيسيوس شارك في 28 مباراة مع ريال هذا الموسم بجميع البطولات نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وعن تفاصيل انضمامه لريال مدريد، قال فينيسيوس في تصريحات لمجلة فور فور تو البريطانية :"الأمر حدث بعد بطولة كوبا أميركا للشباب تحت 17 سنة في عام 2019 في تشيلي، كانت هناك أحاديث عن عروض من ريال وبرشلونة لكني لم أصدقها".

وأضاف:"اكتشفت فيما بعد أن العروض حقيقية ولكن يكن لدي سوى ثلاثة أيام لاتخاذ قراري لأستقر في النهاية على تمييز النادي الأفضل في العالم".

وتابع:"والداي زارا كلا الناديين، ريال مدريد أعجبهما أكثر لأنه كان مطابقاً لما أرغب فيه بالفعل لأن مشروعه أكثر جاذبية ويقدمون مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا".

وعن تأثير سعره على مستواه، اختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً:"لقد كان أحد أصعب الأجزاء لأن اللعب بشكل منتظم ليس كافياً لكني لعب أكثر من 50 مباراة في ريال مدريد، عدد قليل من اللاعبين ينجحون في ذلك في سن مبكر مثلي".

- مفاجأة.. زيدان يكشف مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

يدور الحديث في الأونة الأخيرة عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ومستقبله مع الفريق الملكي.

وبحسب شبكة " le10sport " الفرنسية، فإن زيدان لا يرغب في مغادرة ريال مدريد نهايه الموسم الجاري.

حيث أشارت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد قد يطيح بالمدرب الفرنسي في حاله الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أشار التقرير أن ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري، على أجندة ريال مدريد من أجل خلافه زيدان.

يذكر أن عقد زيدان مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022.

- ثنائي هجومي جديد يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني مهاجم الفيق الأول كريم بنزيما من تراجع واضح في المستوى، وظهر ذلك بشكل واضح في المباريات الأخيرة.

كما فشل الصريي لوكا يوفيتش، القادم مطلع الموسم الجاري من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، في ترك أي بصمة مع النادي الملكي خلال هذا الموسم، ويبدو أنه في طريقه للرحيل.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ريال مدريد مهتم بخدمات الثنائي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين نجم توتنهام.

وأشارت الصحيفة، أن هاري كين مرشح لمغادرة توتنهام في الصيف المقبل، سعياً منه لللتويج بالألقاب والتواجد في دوري أبطال أوروبا.

وتترقب عدة أندية كبيرة موقف هاري كين، أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.

كما يراقب ريال مدريد المهاجم البرازيلي الدولي جابريل خيسوس، والذي ظهر بمستوى رائع خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو، وسجل هدفاً من هدفي فريقه في شباك النادي الملكي.

- مصائب كورونا عند ريال مدريد فوائد

عصف فيروس كورونا بمسابقات كرة القدم في أوروبا، بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إيقاف الدوري الإنجليزي والدوري الألماني حتى يوم 3 أبريل، وتبعه قرار بتعليق الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

ولا شك أنه لا توجد أي إيجابيات من الوضع الحالي في أوروبا والذي أصاب كرة القدم بشلل تام، وكلف الأندية الأوروبية خسائر مالية جسيمة.

إلا أنه يبدو وأن ريال مدريد قد يستفد نسبياً من ذلك التأجيل الذي يتجاوز 20 يوماً على أقصى تقدير.

حيث تمتلئ قائمة ريال مدريد بالإصابات في الوقت الحالي، وأدى تأجيل بطولة دوري أبطال أوروبا لتنفس الفريق الصعداء، قبل مواجهة الفريق المصيرية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعاني الثنائي البلجيكي إيدين هازارد وتيبو كورتوا، بالإصافة للظهير الأيسر كمارسيلو الجناح الشاب ماركو أسينسيو من إصابات متنوعة، وبالتالي سيسفيد النادي الملكي من فترة العزل وتأجيل عدة مباريات حتى عودة اللاعبين المصابين.

ويقضى هازارد فترة التأهيل البدني بعد الجراحة التي أجراها في الكاحل بمدينة دالاس الأمريكية، يوم 5 مارس الماضي.

كما يواصل أسينسيو برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة القوية في الركبة، والتي أبعدته عن الفريق منذ مطلع هذا الموسم.

بينما يعاني مارسيلو وكورتوا من إصابات طفيفة، وقد يعودا للفريق مجدداً مع إستئناف المباريات مطلع أبريل المقبل.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الليجا بفارق نقطتين خلف برشلونة، وخسر لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو".