رياضة | أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 13 - 3 - 2020 :-

- هل يعتزل ميسي ورونالدو بسبب كورونا؟

أشارت تقارير صحفية، عن وجود خطر حقيقي ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بسبب فيروس كورونا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي معرض للحجر الصحي، في حال سفره إلى الأرجنتيني للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

- تطورات جديدة حول قضية حبس رونالدينيو

كشفت بعض التقارير والمصادر قضائية في دولة باراجواي، أن محاميي لاعب كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو تقدموا بطلب استئناف قرار الحبس الاحتياطي، في قضية جواز السفر المزور، ما سيعيده إلى المحكمة الثلاثاء المقبل، ويصر محامو رونالدينيو على أن القضاة الذين أمروا باحتجاز الأخوين "تجاوزوا وظائفهم"، ما يجعل سجنهما غير قانوني.

- رسميًا.. تأجيل مباراة ليفربول الودية أمام برشلونة بسبب فيروس كورونا

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خلال بيان رسمي، عن إلغاء المباراة الودية، أمام برشلونة الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا وإنتشاره على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، وكان من المقرر أن تُقام مُباراة، تجمع بين أساطير برشلونة وليفربول، يوم السبت 28 مارس 2020، على ملعب آنفيلد، إلا أن إدارة الريدز قررت إلغاء المباراة بسبب المُستجد "كوفيد 19".

- بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس ١٢ مارس رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا المنتشر مؤخرا، وكان من المفترض أن يواجه برشلونة نظيره نادي مايوركا في الدوري الإسباني ولكن تم تأجيلها بالإضافة إلى مواجهة نادي نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن تم تعليق المباراة أيضا، ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إشبيلية الإسباني يوم ٥ أبريل القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

- حجر صحي لميسي ورونالدو بسبب كورونا

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي معرض للحجر الصحي، في حال سفره إلى الأرجنتيني للإنضمام لمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين منتخب الأكوادور وبوليفيا يومي 27 و 31 مارس على الترتيب، وفي نفس السياق، أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ممنوعا من العودة إلى إيطاليا، بعد إعلان البيانكونيري إصابة مدافع الفريق روجاني بفيروس كورونا.

- بسبب كورونا .. برشلونة قد يخسر 160 مليون يورو

وفقاً لشبكة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيخسر مبلغ 6 مليون يورو بعد تأجيل لقاء نابولي، وأعلن جوزيب ماريا بارتوميو أن النادي سيخسر هذا المبلغ نتيجة لعقود البث التليفزيوني للمباراة والتذاكر، كما أشارت الشبكة، أن خسائر النادي الكتالوني ستتخطى مبلغ 160 مليون يورو، في حال إلغاء الموسم الرياضي على المستوى المحلي والأوروبي.