رياضة | ليست كرة القدم فحسب.. كورونا يقتل كل الألعاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليست كرة القدم فحسب.. كورونا يقتل كل الألعاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش العالم حاليا في خطر كبير وانتشار فيروس جديد وهو فيروس "كورونا" الذي بدأ من الصين واستمر في الانتشار حتى وصل إلى أوروبا ومنه إلى العالم كله.

وبالطبع انتشر فيروس كورونا حتى دخل عالم كرة القدم وأصاب العديد من اللاعببن والمشجعين ليتم منع حضور الجماهير في مختلف دوريات العالم حفاظا على سلامة المشجعين واللاعببن.

إلغاء الدوريات العالمية والبطولات الأوربية

وشهدت الأيام القليلة الماضية حتى اليوم الجمعة تعليق الدوريات الخمس الكبرى الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي بالإضافة إلى تعليق بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي.

الدخول على الرياضات الأخرى

ولم يتوقف انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدوريات والبطولات عند كرة القدم بل ووصل الأمر إلي كل الرياضات الأخرى وتعطيلها.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" التأثير السلبي لباقي الرياضات بخلاف كرة القدم بسبب فيروس كورونا وذلك كالآتي:

-كرة السلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن إيقاف جميع أنشطته كرة السلة حول العالم بدءا من يوم غد الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك حرصا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير.

وأشار بيان الاتحاد الدولي أنه سيتابع عن كثب تطور الأوضاع الصحية في العالم وانتشار الفيروس بشكل يومي ليقرر إذا كان سيستأنف مسابقاته او سيلغيها كليا هذا العام.

-أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية الجمعة انها ألغت بقية مسيرة شعلة دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020، على الأراضي اليونانية بعد خروج حشود غفيرة رغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة "بعد التدفق المفرط للسكان خلال مرور الشعلة في اسبرطة، وعلى الرغم من التوصيات المتكررة للجمهور بعدم التجمع، اتخذت اللجنة الأولمبية اليونانية قرارا صعبا بوقف برنامج مسيرة الشعلة على الاراضي اليونانية".

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-بطولة فورمولا واحد في البحرين

انضمت جائزة البحرين الكبرى التي كانت مقررة في 22 مارس، إلى السباقات المؤجلة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي الذي كان مقررا في أستراليا هذا الأسبوع، أعلن المنظمون تباعا اليوم إرجاء سباقي البحرين (المرحلة الثانية) وفيتنام (المرحلة الثالثة التي كانت مقررة في الخامس أبريل)، علما بأن المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، كان قد أعلن إرجاؤها في سابقا مع بدء تفشي فيروس كورونا الذي كانت مدينة ووهان الصينية بؤرته الأساسية.

-بطولة فورمولا واحد في استراليا

انضمت الفئة الأولى للرياضات الميكانيكية إلى سلسلة من الأحداث الرياضية حول العالم التي تأثرت سلبا بانتشار فيوس كورونا المستجد بعد إعلان ليل الخميس الجمعة إلغاء سباق سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

وقال منظمو السباق والاتحاد الدولي للسيارات في بيان أن إلغاء السباق يأتي غداة انسحاب فريق ماكلارين على خلفية ثبوت إصابة أحد أعضائه بـ"كوفيد-19" المصنَّف "وباء عالميا" من قبل منظمة الصحة العالمية.

-سباق جائزة فيتنام الكبرى

أعلن منظمو سباق جائزة فيتنام الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد والذي كان مقررا في الخامس من أبريل المقبل، تأجيله إلى موعد يحدد لاحقا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المنظمون في بيان الجمعة "كان اتخاذ القرار صعبا جدا لأن عام 2020 كان المرة الأولى التي تصبح فيها فيتنام رسميا من بين الدول الـ22 التي تنظم سباقات السرعة الأكثر إثارة حول العالم"، مؤكدين أن التأجيل سببه "المضاعفات المعقدة لفيروس كوفيد-19".

-محترفي المضرب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الخميس إلغاء جميع دوراتها لمدة ستة أسابيع حتى 26 أبريل المقبل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورنا المستجد.

وكتبت الرابطة في بيان لها "بعد الإلغاء الأخير لدورة إنديان ويلز، فالدورات المعنية (بالقرار الجديد) هي ميامي (التي ألغتها السلطات المحلية في الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم) وهيوستن ومراكش (المغربية) ومونتي كارلو وبرشلونة وبودابست".

ولكن هل سيتوقف الأمر عند هذا الحد ويتخلص العالم من فيروس كورونا أم سيظل العالم في ظلمات بسبب هذا الوباء ويظل مستقبل الرياضيات في ظلمات وغير معلوم؟