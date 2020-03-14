رياضة | أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020.. ضربة قاتلة بسبب إصابة نجم الأحمر وموعد عودة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020.. ضربة قاتلة بسبب إصابة نجم الأحمر وموعد عودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة، الموافق 13 مارس 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020:-

ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تطورات جديدة في إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، الذي يغيب عن الفريق منذ ١١ شهرا بسبب الإصابة.

ويغيب نيدفيد عن الأهلي منذ الإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في إبريل من العام الماضي.

وقال المصدر إن نيدفيد خضع لعملية جراحية ثالثة في ركبته نهاية شهر فبراير الماضي في ألمانيا تحت إشراف طبيب ألماني متخصص في إصابات الركبة.

المصدر أضاف بأن نيدفيد سيغيب عن الأهلي مدة لن تقل عن ٦ أشهر أخرى، حتى التعافي من الإصابة، وهو ما يعني عودته في شهر سبتمبر المقبل.

موعد عودة رمضان صبحي من الإصابة

يعاني رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إصابة قوية في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة في مباريات القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية.

وطالت فترة غياب رمضان صبحي عن الفريق الأهلي بعدما خرجت تسريبات من النادي الأحمر تؤكد تجهيز اللاعب لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك في دولة الإمارات.

ولكن رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي غاب عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر ، بالإضافة إلى خروج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مواجهتي الأهلي ضد إنبي والزمالك ضد المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الدور الأول بالدوري، فيما كان يواجه الزمالك المصري البورسعيدي، بالجولة التاسعة عشر.

ويأتي قرار الجبلاية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتحذيرات من هيئة الأرصاد، على أن يتم استئناف المباريات في موعدها من يوم الإثنين المقبل.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مواجهة إنبي من خلال التقرير الآتي:-

ويلتقي الأهلي ضد الإنتاج الحربي، مساء يوم الأربعاء المقبل 18 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري المصري الممتاز.

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وتُقام مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع فايلر لتجديد تعاقده

يكثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن لجنة الكرة تسعى لحسم ملف تجديد المدرب السويسري خلال الفترة القليلة المقبلة وإنهائه بعد النجاح الذي حققه المدرب في حتى الآن مع الفريق منذ توليه المهمة.

وأضاف المصدر بأن مسئولي الأهلي نمى إلى علمهم رغبة ناديي العين والجزيرة الإماراتيين في التعاقد مع فايلر لذلك يرغبان في إنهاء ملف تجديد تعاقده معه في وقت قريب.

ويخشى مسئولو الأهلي من رحيل المدرب السويسري أو اتفاقه مع أي ناد أخر حيث يسعون لتمديد تعاقده لموسم أخر.

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بسبب الأحوال الجوية

إستقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ولجنة المسابقات على تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، والمقرر إقامتها غدًا ضمن مباريات الجولة ال 15 من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيتم إبلاغ الناديين فى خطاب رسمي، بعد قليل بتأجيل المباراة، خاصة أن لناديبن طلبوا تأجيل اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر الاتحاد بيان رسمي، يؤجل فيه مباريات الجولة ال 18 من مباريات القسم الثاني، وجاء كالأتي :

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررا اقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي، ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.

ويذكر أن النادي الأهلي تعادل أمام فريق سموحة، أول امس ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري ليفقد أول نقتطين فى البطولة والذى يتصدرها برصيد 49 نقطه

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

سادت حالة من الارتياح داخل مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقب تأجيل مباراة إنبي بالدوري العام.

وجاء قرار الجبلاية بتأجيل مواجهة الفريقين، ليثلج صدور المسؤولين في القلعة الحمراء، خوفًا من إقامة المباراة في تلك الظروف وتعرض اللاعبين للإصابات.

وكان النادي الأهلي خاطب مسؤولي الجبلاية بالساعات الماضية بالتضامن مع إنبي، حتى يتم تأجيل المباراة لاستحالة إقامتها في تلك الظروف.

ويأتي ارتياح السويسري رينيه فايلر بالقرار الذي أصدره الجبلاية بتأجيل المباراة، بسبب عدم خوض الفريق أي مران له منذ عودته من جنوب إفريقيا سوى مرانًا وحيدًا قبل مواجهة سموحة بالدوري.

وكان الاتحاد المصري أعلن عن تأجيل مواجهتي الأهلي ضد إنبي والزمالك ضد المصري البورسعيدي، بسبب سوء الأحوال الجوية.