رياضة | موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدًا مع منافسه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

الزمالك كان قد تمكن من الوصول إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن أزاح الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين بمجموع نتيجة لقائي الذهاب والعودة.

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أما الرجاء المغربي بلغ الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليلاقي الزمالك، بعد أن أطاح بمنافسه مازيمبي الكونغولي بثنائية مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

موعد مباراتي الذهاب والعودة بين الزمالك والرجاء

يقام لقاء الذهاب يوم الأول من شهر مايو 2020، في المغرب، وفي الثامن من نفس الشهر سوف يقام لقاء الإياب في مصر.