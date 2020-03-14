رياضة | غدا.. اجتماع لمجلس إدارة الأهلي والنادي يفتح أبوابه للأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. اجتماع لمجلس إدارة الأهلي والنادي يفتح أبوابه للأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا في الثانية ظهر غد السبت بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النادي الأحمر الكثير من الملفات الهامة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وفي سياق أخر قررت إدارة النادي البدء في استقبال أعضاء الأهلي في فروعه الثلاثة، بداية من الواحدة ظهر غدٍ السبت، وذلك بعد اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة، حسبما صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

ووجه الشكر لأعضاء النادي على التزامهم بقرار الإدارة السابق في هذا الشأن، الذي جاء لتأمين سلامة الجميع.