رياضة | موعد مباريات الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري، وحتى يوم السبت 21 مارس.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين:-

الفتح × الفيحاء

يواجه الفتح نظيره الفيحاء، يوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

الفيصلي × التعاون

من المنتظر أن يلتقي التعاون بنظيره الفيصلي، يوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

أبها × التعاون

يلاقي أبها فريق التعاون، يوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

الوحدة × الشباب

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يواجه الوحدة نظيره الشباب، يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

الأهلي × الحزم

من المقرر يلاقي الأهلي فريق الحزم، يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

النصر × الهلال

من المنتظر أن يواجه النصر غريمه التقليدي الهلال، يوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

الرائد × ضمك

يلتقي الرائد بنظيره ضمك، يوم السبت، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

العدالة × الاتفاق

يواجه العدالة فريق الاتفاق، يوم السبت، في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تُذاع المباريات حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.