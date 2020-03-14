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رياضة | حقيقة تأجيل الدوري السعودي بسبب كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تأجيل الدوري السعودي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الأنباء المتداولة حول تأجيل مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال القاسم في تصريحات تليفزيونية لقناة " ": "حتى الأن لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل أو إيقاف المسابقات المحلية".

وأضاف: "جميع المسابقات مستمرة.. فقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم لا علاقة لها بإيقاف أو إلغاء المسابقات المحلية في السعودية".

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وتابع: "سنقوم بتعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي، إذا صدر قرار بتأجيل جميع التصفيات في كل القارات".

واختتم القاسم، حديثه قائلا: "نحن حريصين على التواصل مع وزارة والجهات المسؤولة، لضمان سلامة اللاعبين، فهذا أهم شئ بالنسبة لنا الأن".

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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