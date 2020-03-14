رياضة | عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مصير ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي
وانتشرت التساؤلات حول مصير نادي ليفربول في حالة استمرت أزمة فيروس كورونا وتم إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي من سيكون بطل المسابقة هذا الموسم.
سكاي تكشف عن صدمة قوية إلى ليفربول بشأن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أنه بنسبة ٧٥% سيتم إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفيروس كورونا.
وأكدت الشبكة أنه من المتوقع ألا يكون هناك بطل لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كما أنه لن يكون هناك هبوط وصعود لأول مرة في تاريخ البطولة.
ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٢ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.