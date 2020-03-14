الامارات | حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في ختامي الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في ختامي الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الرابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2020»، أمس، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، إذ تابع سموه منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة خمسة كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وتألقت هجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في تحديات اللقايا، بعد أن نجحت في حصد كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، بالإضافة إلى المركز الأول في 7 أشواط من أصل 14 شوطاً شهدتها الفترة المسائية، فيما حصدت هجن الرئاسة كأس وبندقية الأبكار والجعدان المحليات، بجانب المركز الأول في 5 أشواط.

وسيطرت هجن العاصفة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الأول المخصص للأبكار المفتوح، إذ انتزعت «إيجاد» بقيادة المضمر غياث الهلالي الكأس ونصف مليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.03.02 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «بلاد» لهجن العاصفة بزمن قدره 7.03.07 دقائق، وفي المركز الثالث «أمجاد» بزمن قدره 7.04.01 دقائق.

وحلق «رماد» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي بلقب الشوط الرئيس الثاني للجعدان المفتوح، وحصل على رمز الشوط، البندقية و400 ألف درهم، حيث نجح القعود في التفوق في الأمتار الأخيرة مسجلاً زمناً قدره 7.06.05 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ«السلع» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي بتوقيت 7.07.04 دقائق، واحتل المركز الثالث «باش» لهجن الرئاسة بتوقيت 7.07.06 دقائق.

وقدمت هجن الرئاسة أداء لافتاً في أشواط الرموز للأبكار والجعدان المحليات بعد أن خطفت «ناصية» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري كأس الشوط، وأنهت السباق في زمن قدره 7.10.02 دقائق بعد منافسة قوية مع «إبهاج» لهجن العاصفة التي حلت في المركز الثاني بـ7.10.06 دقائق، فيما جاءت «هملولة» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في المركز الثالث.

Advertisements

وأهدى «الصداوي» هجن الرئاسة الرمز الثاني في منافسات أمس، بعد أن توج ببندقية الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري مسجلاً زمناً قدره 7.10.05 دقائق، كما سيطرت مؤسسة هجن الرئاسة على المركزين الثاني والثالث عن طريق «شاهين» و«هملول».

في المقابل، تألقت هجن العاصفة في منافسات الفترة الصباحية بعدما فازت بالمركز الأول في 11 شوطاً من أصل 16 شوطاً في الفترة الصباحية، بينما انتزعت هجن الرئاسة لقب 3 أشواط، فيما ذهبت ألقاب شوطين لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وحققت «الشاهيينة» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، لقب أول الأشواط في الفترة الصباحية، بعد أن سجلت «الشاهينية» توقيتاً زمنياً قدره 7:18:06 دقائق، ودخلت هجن الرئاسة الأجواء في الشوط الثاني بالفوز الذي حققته «هملولة» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي في منافسات البكار المهجنات، ووصلت الى خط النهاية في توقيت زمني قدره 7:21:03 دقائق، وعادت هجن العاصفة الى الانتصارات مجدداً مع «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي في الشوط الثالث للجعدان المحليات، وسجل الفوز بزمن قدره 7:23:07 دقائق.

- «رماد» لهجن العاصفة يحلق مع المضمر غياث الهلالي بلقب الشوط الرئيس الثاني للجعدان المفتوح.

- هجن العاصفة فازت بالمركز الأول في 11 شوطاً من أصل 16 في الفترة الصباحية.