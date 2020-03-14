الامارات | بني ياس يسعى إلى الابتعاد عن «الخطر» من بوابة كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يسعى إلى الابتعاد عن «الخطر» من بوابة كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس، الساعة 05:45 عصر اليوم، ضيفه اتحاد كلباء على استاد الشامخة، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، في وقت يخشى فيه «السماوي» الاقتراب من خطر القاع، كون الخسارة قد تجمد نقاطه عند 20، ما يجعله قريباً من الأندية المهددة بالهبوط، رغم أنه لايزال نسبياً في مأمن، لكن فوزه اليوم سيجعله يبتعد بشكل كبير عن هذا التهديد. في المقابل، المهمة قد لا تكون بالسهولة المنتظرة، إذ يعاني الفريق الإرهاق والإجهاد بسبب بطولة الكأس التي ودعها قبل أيام من نصف النهائي، وفي الجانب الآخر كلباء ليس بالفريق الهين، ويمتلك هجوماً قوياً بقيادة التوغولي مالابا.

وفي إحصائية رقمية لافتة، يخشى بني ياس استقبال الهدف رقم 400 في تاريخه بدوري الخليج العربي، حيث خاض حتى الجولة الماضية 240 مباراة، ودخل مرماه 399 هدفاً، بينما يريد اليوم تعزيز رصيده البالغ 403 أهداف في عهد المحترفين. وفي تسعة مواسم له، فاز بني ياس في 86 مباراة، وتعادل في 64، وخسر 90.

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وفي الجانب الآخر، يدخل فريق اتحاد كلباء المواجهة وهو يواجه خطر القاع ويملك في رصيده 16 نقطة، ويحدوه الأمل في أن يعود لمعقله وبرصيده ثلاث نقاط غالية تساعده في مشواره للابتعاد عن مناطق الخطورة، خصوصاً أن كل صفوفه مكتملة لمواجهة اليوم.

وتشكل المباراة منعطفاً مهماً للسماوي الراغب في تحسين ترتيبه، كما يريد العودة إلى المستويات التي قدمها في فترات سابقة من الموسم.