الامارات | الوصلاوي ليما يدفع حتا نحو دوامة الهبوط

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصلاوي ليما يدفع حتا نحو دوامة الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع فريق الوصل نظيره حتا إلى دوامة الهبوط بعد فوزه عليه 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس، في استاد حمدان بن راشد، ليصل الإمبراطور إلى النقطة 29 من دوري الخليج العربي، بينما بقي حتا في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

ولم يستفد حتا من حالة الوصل الذي افتقد خدمات 11 لاعباً لأسباب مختلفة، في الوقت الذي لعب البرازيلي ليما دور رجل المباراة بإحرازه هدفين للوصل وقيادته لفوز ثمين خارج قواعده.

وجاء الشوط الأول سريعاً حيث شهد ثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق، وبدأ ليما التهديف للوصل في الدقيقة 17 بعد أن راوغ وسدد في المرمى، وبعدها بدقيقتين نجح البرازيلي صامويل روزا في إحراز التعادل من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وعاد ليما ليسجل الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 21 من استقبال رائع وتسديدة في المرمى، ونجح حتا في إدراك التعادل عن طريق عبدالله كاظم إثر تسديدة غيرت اتجاها إلى المرمى في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الوصل في إحراز هدف التقدم والفوز في الدقيقة 54 عن طريق ناصر محمود، بعد تمريرة رائعة للاعب حبوش صالح الذي صنع هدفين في المباراة وسدد كرة قوية من ناصر محمود، ولم ينجح بعدها حتا في العودة إلى المباراة مع اعتماد الوصل على خطة دفاعية متقنة نجح من خلالها في تحقيق الفوز ليخسر حتا المباراة، ويتأزم موقفه في البطولة بعد استمرار تلقي الهزائم المتتالية.