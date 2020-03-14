الامارات | العين في مهمة النقطة الـ 40 وردّ الدين إلى الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين في مهمة النقطة الـ 40 وردّ الدين إلى الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الجزيرة مع العين، في أبرز مباريات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، الساعة 8:30 على استاد محمد بن زايد، في مباراة ستقام تحت أنظار متصدر الترتيب شباب الأهلي، الذي يترقب نتيجتها، خصوصاً أنها ستؤثر بشكل كبير في مشواره بالبطولة.

ويأمل شباب الأهلي أن يتعثر العين بالخسارة أو التعادل على أقل تقدير، خصوصاً أن «الزعيم» يريد بشدة بلوغ الـ40 نقطة، ويحتل حاليا المركز الثاني بـ37 نقطة، بينما يمتلك الجزيرة 33 نقطة.

ويأمل العين أن يرد الدين إلى الجزيرة الذي فاز في مباراتي الفريقين بالموسم الماضي، بهدفين مقابل هدف على أرض «الزعيم»، وبخمسة أهداف مقابل هدف على الملعب نفسه الذي يستضيف لقاء اليوم، بينما انتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بالتعادل دون أهداف على استاد هزاع بن زايد.

ويخوض الجزيرة المباراة وليس أمامه خيار آخر سوى الفوز، بهدف الاحتفاظ بحظوظه في المنافسة، بعدما ودع الفريق جميع المسابقات التي شارك بها في الموسم الحالي، بداية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ثم كأس الخليج العربي، وأخيراً كأس رئيس الدولة.

ويأمل صاحب الأرض أن ينهي سلسلة النتائج غير المستقرة التي يحققها الفريق في الفترة الماضية، إذ إن آخر مرة حقق فيها الجزيرة الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري، كانت في 28 ديسمبر عندما تغلب على بني ياس في الجولة الـ11، بعدما فاز على الوصل في الجولة العاشرة، لكن منذ بداية 2020 شهدت مباريات الجزيرة تبايناً كبيراً في نتائج الفريق بخسارته أمام النصر وتعادله مع عجمان، وفوزه على الظفرة قبل أن يخسر من الوحدة، وفاز على شباب الأهلي ثم خسر من خورفكان قبل أن يحقق الفوز في الجولة الماضية على اتحاد كلباء.

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ويراهن المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، على خوض اللقاء بصفوف مكتملة، خصوصاً مع جاهزية كلٍّ من عمر عبدالرحمن وخلفان مبارك وعلي مبخوت، وعودة البرازيلي ماركوس كينو، بينما يتواصل غياب المغربي مراد باتنا ومسلم فايز وسلطان الغافري.

في المقابل، يدخل العين المباراة بهدف مواصلة الانتصارات، وزيادة الضغط على شباب الأهلي، إذ استعاد «الزعيم» حظوظه في المنافسة في لقب الدوري، بعدما تعثر المتصدر «فرسان دبي» في الجولة الماضية بالتعادل مع النصر بهدفين لكل فريق، بينما حقق «البنفسج» فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على كلٍّ من اتحاد كلباء وحتا والفجيرة.

وتلقى العين دفعة معنوية قوية، بعدما تأهل لنهائي كأس رئيس الدولة، بتغلبه على الشارقة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تدعم تشكيلة الفريق عودة متصدر لائحة هدافي الدوري، التوغولي لابا كودجو، بعدما غاب عن مواجهة «الملك» بداعي الإيقاف.

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