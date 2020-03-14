الامارات | «المحبوبة» تبحث عن كأس «الوثبة» في تولوز

شكرا لقرائتكم خبر عن «المحبوبة» تبحث عن كأس «الوثبة» في تولوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري دجوراس تو»، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الـ12.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتمع للسباق، البالغة جائزته 14 ألف يورو، وطوله 1400 متر، 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، ابرزها «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فالنتين سيجوي.

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وكانت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني» والفرس «أمان» قد حلت في المركز الرابع، بفارق طفيف في أول مشاركة لها هذا الموسم، في سباق بري مجيشان لمسافة 2000 متر، بمضمار بو.

وينافس على اللقب «جوسكيو» لبيرن العربية، وبإشراف او تريجوديت، وبقيادة مايكل فورست، و«مايشون دو بيبول» لمارسيل ميزي، وبإشراف اليزابيث بيرنارد، وبقيادة جوليوم جودج جاي، و«فيديت دو لاجريمودي» لبيرنارد ديلثيل، وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة مورجان بيرنارد.

وينافس أيضاً «مليحة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فيليب سوجرب، وبقيادة جوليان كروسجين، و«قدير دو كارير» لجاي ديلوفا، وبإشراف أي ديلوفا، وبقيادة انتوني ويرل.

وأقيمت الجولة الأولى بمضمار بو الفرنسي، فيما أقيمت الجولة الثانية بمضمار سام هيوستن بولاية تكساس الأميركية.