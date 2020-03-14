الامارات | بطولة دبي الدولية للجواد العربي تختتم اليوم بـ 6 أشواط

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي الدولية للجواد العربي تختتم اليوم بـ 6 أشواط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم مساء اليوم بطولة دبي الدولية للجواد العربي في دورتها الـ17، التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، وتقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبمشاركة 162 من أجود الخيول العربية الأصيلة من داخل الدولة وخارجها، بجوائز مالية تبلغ أربعة ملايين دولار.

وتبدأ منافسات اليوم عند الساعة 15:30 عصراً، ببطولة المهرات والأمهر بعمر السنة، وبطولات: المهرات، المهور، الأفراس، والأفحل التي تُختتم بها البطولة.

من جهته، قال مدير البطولة، قصي عبيد الله، إن «بطولة دبي الدولية للجواد العربي تعتبر من أقوى البطولات العالمية، نظراً لمشاركة أجود وأفضل الخيول محلياً وعالمياً، وهذا ما يعزز مكانتها التي تشهد سنوياً فوز الخيول المحلية بالبطولات الذهبية».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «النسخة الحالية من البطولة شهدت مشاركات جديدة من مختلف دول العالم لأفضل الخيول وصفوتها، ما يؤكد أن العمل جار في كل نسخة من أجل تقديم الأفضل للإنتاج، سواء كان محلياً أو عربياً أو عالمياً».

وأوضح: «ما تحقق من نجاح خلال السنوات الماضية كان رصيداً إيجابياً للغاية لتقديم الأفضل في النسخ الحالية، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البطولة وجدت لتكون الأولى في العالم».

وفي ما يتعلق بالملاك المواطنين ونتائجهم في البطولة، قال قصي عبيد الله: «تعمل اللجنة المنظمة بشكل دائم على تشجيع الملاك المواطنين للمشاركة بأفضل إنتاج لديهم في منافسات البطولة، وهي فرصة كبيرة لتحفيزهم على المزيد من إنتاج السلالة الإماراتية التي أصبحت تنافس في مختلف البطولات والمسابقات العالمية، وتحقق أفضل النتائج والكؤوس الذهبية».

وأكمل: «بطولة دبي الدولية للجواد العربي أصبحت علامة مسجلة وفارقة في مختلف بطولات العالم لجمال الخيل، حيث تستقطب أفضل المشاركات العالمية في جميع البطولات، وتكون التصفيات النهائية بينها قوية من أجل المشاركة في البطولة، ما يعزز من قيمتها وأهميتها دولياً».

وأشاد مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي بالدعم الذي تحظى به البطولة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وهو ما يؤكد دور القيادة الرشيدة البارز في دعم منافسات بطولات الخيل، لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها وتحسين إنتاجهم.

وختم قصي عبيد الله تصريحاته بتوجيه الشكر إلى كل وسائل الإعلام التي عملت خلال الفترة الماضية، وتواصل عملها من للترويج للحدث بالصورة التي تتناسب مع مكانته وأهميته بين مختلف بطولات جمال الخيل التي تقام داخل دولة الإمارات أو خارجها، وكذلك الشركات الوطنية التي كان لها أيضا دور بارز في هذا الحدث، ما يعزز من أهمية البطولة وقوتها بين بقية البطولات الدولية.

نتائج أشواط البطولة

المهرات عمر سنة «ب»

المركز الأول: ع ج البراقة 5 «مربط عجمان».

المركز الثاني: شموس الهواجر «مربط الهواجر».

المركز الثالث: سما العبادلة «مربط عبدالرحمن محمد علي العبدولي».

الأمهر بعمر سنة قسم «أ»

المركز الأول: دي شهير«مربط دبي».

المركز الثاني: ك أ نيشان «مربط خالد غانم مبارك الهاجري».

المركز الثالث: ج س أوسكار «مربط الجواهر للخيول العربية».

المهرات عمر سنتين

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المركز الأول: ع ج سمارا «مربط عجمان».

المركز الثاني: دي جودي «مربط دبي».

المركز الثالث: دي فنانه «مربط دبي».

المهرات عمر 3 سنوات

المركز الأول: دي شيهانة «مربط دبي».

المركز الثاني: ع ج براكه «مربط عجمان».

المركز الثالث: «مربط دبي».

الأفراس عمر 4 – 6 سنوات

المركز الأول: مزن البداير «مربط البداير».

المركز الثاني: ع ج نورا «مربط عجمان».

المركز الثالث: ع ج تريم «مربط عجمان».

الأفراس عمر 7 – 9 سنوات:

المركز الأول: بافيرا اتش في بي «مربط أبها».

المركز الثاني: ع ج سواري «مربط عجمان».

المركز الثالث: بروساريا «مربط يوسف أحمد عبداللطيف آل علي».

الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق:

المركز الأول: السناديكا أي إي «مربط التنهاة».

المركز الثاني: امتيستا الجادي «مربط محمد أحمد عبداللطيف آل علي».

المركز الثالث: ميساة الهواجر «مربط الهواجر».