شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بطاقات حمراء وعراك في ديربي البرازيل بكأس ليبرتادوريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت نهاية مباراة ديربي مدينة بورتو اليغري البرازيلية عراكاً بين لاعبي إنترناسيونال وغريميو، ما ادى الى طرد أربعة لاعبين من كل فريق خلال مباراتهما ضمن مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وقام الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني بطرد بيبي ودا كوستا من غريميو وادينيلسون وباربوسا من إنترناسيونال في الدقيقتين 88 و89، بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين. لكن الأمور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك فيها اللاعبون الاحتياطيون في الفريقين، فقام الحكم بطرد ميراندا وهنريكه من غريميو وكويستا وكونسيساو براكسيديس من إنترناسيونال في الدقيقتين 90+5 و90+7. ويعتبر ديربي بورتو اليغري، الذي يطلق عليه تسمية «غرينال»، أحد أكثر المباريات المحلية عداوة في البرازيل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 8 بطاقات حمراء وعراك في ديربي البرازيل بكأس ليبرتادوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.