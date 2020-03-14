كتب: ضياء السقا
أعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا.
وبحسب بيان للكاف، الجمعة، تم تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية، والتي كان محددا لها في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري.
وبذلك تأجلت مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام توجو، والتي كان مقررا لها يومي 26 و29 من الشهر الجاري.
وبحسب "اليوم السابع"، كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار "كاف" بتأجيل التصفيات الإفريقية بسبب كورونا، قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين والمنتخبات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الكاف يؤجل مباراتي مصر أمام توجو في تصفيات إفريقيا بسبب كورونا.. وأول تعليق من حسام البدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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