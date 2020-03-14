شباب الأهلي يستعيد توازنه على حساب عجمان

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استعاد شباب الأهلي المتصدر توازنه بفوزه الكبير على مضيفه عجمان 5-2 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، وذلك في أول مباراة له مع المدرب الإسباني جيرار ساراغوسا.

وسجل احمد خليل (34 و85) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا (44) والارجنتيني فديريكو كارتابيا (76 من ركلة جزاء) ومحمد سبيل (83 بالخطأ في مرماه) اهداف شباب الأهلي، والغاني وليام اوسو (51) والبرازيلي فاندر فييرا (64 من ركلة جزاء) هدفي عجمان.

وعوض شباب الأهلي تعادله المخيب امام النصر 2-2 في المرحلة الماضية، ووسع الفارق موقتا الى 6 نقاط مع مطارده العين الذي يحل ضيفا على الجزيرة الثالث السبت في ختام المرحلة.

لكن، وعلى غرار مباراة النصر عندما تقدم بهدفين نظيفين ثم خرج متعادلا، وقع شباب الأهلي بنفس الفخ أمام عجمان حين فشل في الحفاظ على هدفي خليل وليوناردو في الشوط الاول، بعدما فاجأه صاحب الارض بهدفين سريعين في مطلع الثاني.

لكن احتساب الحكم ركلة جزاء له بعد الرجوع الى تقنية الاعادة بالفيديو "في أيه آر" طرد على اثرها فييرا وسجل منها كارتابيا هدف التقدم مجددا في آخر 14 دقيقة، شكل منعطفا في اللقاء إذ نجح بعدها الضيف في تسجيل هدفين اضافيين أكدا فوزاً كان في أمس الحاجة اليه.

وقال المدرب ساراغوسا الذي حل بديلا للارجنتيني رودولفو اروابارينا المقال من منصبه بعد لقاء النصر، "اعتقد ان الأمر نفسي في الدرجة الاولى، فعندما تتقدم بهدفين فان اللاعبين يشعرون بالطمأنينة الزائدة، وعلينا معالجة هذه المشكلة".

من جهته، اعتبر احمد خليل الذي سجل 13 هدفا لاول مرة في الدوري منذ موسم 2005-2006، ان "شباب الأهلي لديه مشكلة في التركيز بسبب ضغط الصدارة التي يحتلها حاليا".

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وبقي النصر في المركز السادس بفوزه على ضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله البرازيلي جلوبير ليما في الدقيقة 64.

وزاد الوصل من مشاكل مضيفه حتا الثالث عشر قبل الأخير، بفوزه عليه بثلاثة اهداف للبرازيلي فابيو ليما (17 و21) وناصر نور (54)، مقابل هدفين للبرازيلي صامويل روزا (19) وعبدالله كاظم (40).

ورفع الوصل رصيده في المركز الثامن الى 29 نقطة، مقابل 13 لحتا.

ويلعب السبت الظفرة مع الوحدة، والفجيرة مع الشارقة، وبني ياس مع الاتحاد كلباء.

أهداف مباراة شباب الأهلي وعجمان: