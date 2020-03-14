أسطورة البياثلون الفرنسي فوركاد يعلن اعتزاله

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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قرر أسطورة رياضة البياثلون الفرنسي مارتان فوركاد، الفائز بخمس ذهبيات أولمبية و13 ذهبية في بطولة العالم، أن يضع حدا لمسيرته عن 31 عاما، بعد انتهاء مشاركته الحالية حيث سيحسم السبت صراعه مع البطل النروجي يوهانيس ثينغنيس بوي على لقب كأس العالم في كونتيولاهتي الفنلندية.

وتوجه فوركاد الذي توج بثلاث ذهبيات في الأولمبياد الشتوي الأخير عام 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية لضيفيها الى ذهبيتين في ألعاب سوتشي 2014، الى جمهوره برسالة على تويتر قال فيها "شكرا على الرحلة. حان الوقت الوداع".

وكان الفرنسي يمني النفس بأن يمتد موسمه الأخير لفترة أطول من خلال خوض المرحلة العاشرة الأخيرة من كأس العالم التي كانت مقررة بين 20 و22 الشهر الحالي في أوسلو، لكنها ألغيت بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة وأثر على كافة الأحداث الرياضية في العالم بأجمعه.

ويتخلف فوركاد الذي يبقى حتى الآن بذهبياته الخمس أفضل رياضي أولمبي في بلاده، بفارق 19 نقطة عن حامل اللقب ثينغنيس بوي قبل المرحلة الأخيرة السبت.