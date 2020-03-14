محمد بركات: تأجيل معسكر المنتخب لأجل غير مسمى وسلامة اللاعبين أهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، أنه تم تأجيل معسكر الفراعنة لاجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقى تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية القادمة.
وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "ON TIME SPORT " أن سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات وتوقعنا قرارات التأجيل منذ ثلاث أيام بسبب الأوضاع الخارجية من توقف كثير من الدوريات الأوروبية.
وأشار محمد بركات أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر ولكن سوف نعقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله.
كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.
ووفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.
ومن جانبه قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى في جنيف اليوم ، هناك أشياء بسيطة يمكن اتباعها حتى لا نصاب بالعدوى مثل غسل الأيدي بالمياه والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، موضحا أنه يجب التواصل مع الأنظمة الصحية في كل بلد لمعرفة الأساليب الصحية لمكافحة الفيروس، ويمكن تشارك المعلومات وقال، إن منظمة الصحة العالمية تطلق الاستجابة لفيروس كورونا حتى الساعة، ندعو الحكومة للمشاركة والاستثمار في مكافحة المرض، وطالب الناس بالذهاب إلى موقع المنظمة لمعرفة المزيد عن المعلومات عن كورونا.
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