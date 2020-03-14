شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بسبب سوء الأحوال الجوية تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بسبب سوء الأحوال الجوية قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى وإنبى المقرر لها غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم إخطار الأهلى وإنبى رسميا بالتأجيل بعد قليل، ويحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعدا جديدا لمباراة الأهلى وإنبى. رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمصرى نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة. الجبلاية تسكن مواجهات الدوري فى فترة مباراتى مصر وتوجو بعد "التأجيل" قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تسكين مباريات الدوري في المواعيد الخاصة بالأجندة الدولية للمنتخبات والتي كان مقررا لها في الفترة من 23 حتي 31 مارس الجاري وتم الغاءها من قبل كاف بسبب انتشار فيروس كورونا ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد جدول الدوري الجديدة خلال الساعات المقبلة، كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات. المنتخب: نحترم قرارات كاف وتأجيل مباراتى توجو بسبب كورونا للصالح العام Advertisements كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات. معلول يؤدي برنامج تأهيلي لعلاج الأمامية.. والاهلي راحة الأحد أدى علي معلول لاعب الأهلي، اليوم جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية على ملعب التتش بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، على هامش مران الفريق الذي اقيم عصر اليوم على ملعب التنس، ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي، بعد شكوى من آلام في العضلة الأمامية عقب انتهاء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وحرص معلول على التواجد اليوم في ملعب التتش وخوض برنامجه التأهيلي تمهيدا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات المقبلة. الأهلي يستعيد محمود متولي في التدريبات المقبلة يستعيد فريق الأهلي جهود مدافعه محمود متولي خلال التدريبات المقبلة بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.