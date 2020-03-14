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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020 فى مقدمتها، حقيقة انتقال رمضان صبحى للزمالك وسبب صادم يمنع الأهلى من شراء اللاعب تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بسبب سوء الأحوال الجوية قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى وإنبى المقرر لها غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم إخطار الأهلى وإنبى رسميا بالتأجيل بعد قليل، ويحدد مسئولو اللجنة الخماسية موعدا جديدا لمباراة الأهلى وإنبى. رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والمصرى Advertisements نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة. الجبلاية تسكن مواجهات الدوري فى فترة مباراتى مصر وتوجو بعد "التأجيل" قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تسكين مباريات الدوري في المواعيد الخاصة بالأجندة الدولية للمنتخبات والتي كان مقررا لها في الفترة من 23 حتي 31 مارس الجاري وتم الغاءها من قبل كاف بسبب انتشار فيروس كورونا ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد جدول الدوري الجديدة خلال الساعات المقبلة، كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.

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