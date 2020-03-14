جوميز لـ "نجوم الإسماعيلى": قاتلوا فى الملعب لإسعاد جماهيركم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، وجهازه المعاون، اجتماعا مطولا مع جميع أعضاء البعثة، قبل انطلاق المران الأول بأجمل مدن المغرب كازابلانكا، والمقام بملعب نادى الرجاء.
وشدد المدرب الفرنسى على ثقته فى قدرة اللاعبين على العودة من المغرب ببطاقة الصعود للمباراة النهائية ،مؤكدا على أنه لن يقبل إلا بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة،قائلا: “عليكم الدفاع عن أسمائكم والرد على الانتقادات داخل الملعب.
وأكد أن جميع اللاعبين عليهم أن يقاتلوا ويقدموا من أفضل مالديهم على أرض الملعب من أجل اسعاد الجماهير التى حرصت مساندتهم فى التدريبات وقامت بتوديعهم قبل السفر للمغرب.
وأتم جوميز فى حديثه مع الفريق على ضرورة وضع المنافس دائما تحت ضغط وحسن استغلال الفرص المتاحة مع عدم منح المنافس أية مساحات لتجنب تلقى أية هجمات خطيرة مضادة.
شهد المران الأول للفريق بالمغرب مشاركة أحمد مدبولى صانع الألعاب والأوغندى باتريك كادو بالتدريبات الجماعية قبل أن يخضعا لتدريبات تأهيلية خفيفة تحت إشراف الجهاز الطبى.
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