شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حديث فايلر وضحكة "كهربا" أبرز ملامح تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، مرانه عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، الخميس، وبذلك يستعد الفريق الأحمر لمبارياته المقبلة بداية من اليوم الجمعة.

وجاء مران الأهلى على ملعب التتتش يتضمن جانب بدني وآخر فنى حيث حرص فايلر، المدير الفنى للفريق، على إجراء تقسيمة، شارك فيها جميع اللاعبين، استعدادا للارتباطات المقبلة التى تأتى بدايتها بمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الـ19 بالدورى الممتاز.

في الوقت نفسه، خاض الانجولي جيرالدو لاعب الأهلى، برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا وكانت عبارة عن جذع في الكاحل والتى ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق قرابة الأسبوعين، وخاض جيرالدو، جلسة في الجيم، وقام بالجري الخفيف حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

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وكانت إدارة الأهلى قد تلقت خطاباً من اتحاد الكرة يٌفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام أنبي التي كان مُقرراً لها السابعة والنصف من مساء غد ، السبت، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدوري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى مواجهة أمام سموحة، وهى التى كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.