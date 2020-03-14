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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020 شهدت العديد من الأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: حقيقة انتقال رمضان صبحى للزمالك وسبب صادم يمنع الأهلى من شراء اللاعب أكد مصدر مُطلع داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر لغير الأهلي وفي حالة فشل محاولات القلعة الحمراء شراؤه نهائياً من نادى هدرسفيلد الإنجليزي بسبب مغالاته المالية سينتقل اللاعب لأحدى الدوريات الأوربية الأخرى. تلقى النادى الأهلى خطاباً رسميا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام إنبى التى كان مُقرراً لها السابعة والنصف من مساء غد السبت، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وأخطر اتحاد الكرة الأهلى بأن الموعد الجديد لمباراة الفريق أمام إنبى سيتم تحديده لاحقاً. Advertisements نعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى أحد أبرز رموز الرياضة العربية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، الذى وافته المنية أمس الخميس، داعين المولى عزو وجل أن يتغمد الفقيد الغالى بواسع رحمته ويُدخله فسيخ جناته وأن يُلهم الأسرة الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان. ينتظر لاعبو فريق الكرة بالنادى الأهلى تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى سواء بإقامة مران اليوم أو إلغائه نظرا لحالة الطقس السيئة التى تمر بها البلاد حاليا، وأيضا حال إقامة المران ينتظروا مكان إقامته هل بالصالة المغطاة أم بملعب التتش الذى من الصعب أن يستقبل تدريبات الفريق نظرا لهطول الأمطار عليه بغزارة طوال الـ48 ساعة الأخيرة. لاعبو الأهلى ينتظرون تحديد موعد ومكان مران اليوم الأهلى ينعى الشيخ عيسى بن راشد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السابق الأهلى يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبى

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