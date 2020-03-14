شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يتخلي عن ملعبه للإسماعيلي قبل موقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق الرجاء الرياضي التخلي عن ملعب بالوازيس، إذ سيضعه رهن إشارة فريق الاسماعيلي ، فيما سيجري الفريق الأخضر تداريبه بملعب مولاي رشيد.

وأصبح الرجاء يفضل خوض تداريبه بملعب مولاي رشيد بدلا من ملعب الوازيس،دون تخوف من التعرض لإصابات من قبل التواء في الكاحل، أو إصابات في الركبة.

وأجرى الرجاء أول حصة تدريبية بمولاي رشيد، أمس (الخميس)، وسيجرون حصتهم الثانية اليوم (الجمعة)، وحصة ثالث غدا (السبت).

وسيجري فريق الاسماعيلي المصري حصة تدريبية أولى بملعب الوازيس، على أن يجري الحصة التدريبية الرسمية غدا بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وستكون مباراة الرجاء والاسماعيلي حاسمة في تأهل أحد الفريقين إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه في التأهل.

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ومن جانبه ، قال محمود البدري الظهير الأيسر للإسماعيلي ، أن لاعبى الفريق سيخوضوا واحدة من أهم المباريات فى مسيرتهم عند مواجهة الرجاء الرياضي، ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مشيرًا إلى أن تلك المواجهة لا تحتاج لجلسة تحفيز من أجل تقديم أداء كبير.

واستهل البدري حديثه قائلًا: “ربما مباراة الدار البيضاء قد تكون الأهم في مسيرة عدد كبير من لاعبي الفريق، والجميع يعلم مدى أهميتها ، جماهير الإسماعيلي تستحق الفرحة ونأمل في تحقيق مطلبهم”.

ثم اختتم حديثه موضحًا: “كنت أتمنى حضور جماهير الرجاء. كانوا سيُشكلون ضغطًا على لاعبيهم وليس علينا، لكن بشكل عام، سنسعى لتكرار الفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب بالإسماعيلية.”