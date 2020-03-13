تعادل الحزم والفيصلي في الدوري السعودي

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اختتم الفيصلي ومضيفه الحزم المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم بتعادل 2-2 الجمعة على ملعب الثاني بالرس.

وعادل الفريق الزائر مضيفه مرتين، الأولى بعدما الحزم تقدم بركلة جزاء للبرازيلي فاغنر أليماو (34 من ركلة جزاء) رد عليها الهولندي يوسف الجبلي (44)، والثانية عبر أسامة الخلف (49) ليرد محمد الصيعري (68) .

ورفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة وتقدم للمركز الثاني عشر، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 35 نقطة وبقي في المركز الخامس.

وحال القائم دون افتتاح الحزم التسجيل بداية بصديه لكرة أسامة الخلف (19)، قبل ان يحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها البرازيلي أليماو قوية على يسار مصطفى ملائكة (34).

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واستغل الجبلي خطأ دفاعيا لتحقيق التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 44.

وبعد مرور ثلاث دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، عاود الحزم الأسبقية عندما صوب البرازيلي جوناثان كافو كرة قوية تصدى لها مصطفى ملائكة وعادت لتجد أسامة الخلف الذي لعبها قوية داخل المرمى (49).

وبعدما تصدى القائم لمحاولة الجبلي (63)، استغل الفيصلي ارباك دفاع الحزم ليعادل النتيجة بتسديدة قوية من الصيعري داخل المرمى (68).